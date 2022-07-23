Телеведуча Маша Єфросиніна продовжує активно ділитися в Інстаграм інформацією про допомогу, новинами для українців та важливими ініціативами. При цьому кадри із собою і щось про особисте зірка припинила публікувати так активно.
Більше того, раніше Марію присоромила дочка за незграбний вигляд і попросила зробити її укладання, більше дбати про себе. Тепер ведуча зрідка показує і прості селфі, на яких з'являється з легкою посмішкою, макіяжем та акуратною зачіскою.
«Перемогти холод може лише тепло! Дякую всім за підтримку наших благодійних проектів! #добрих людей більше» - пише Марія.
У мережі також підтримують: «Дякую за 💙; Така красуня і неймовірно сильна; Красива зачіска, Вам дуже йде! 🔥; Надзвичайно гарна 🤩; Прекрасна😍❤️; Як приємно вас читати, коли ви пишете українською мовою ❤️; Маша, ви молодець! 🙌; Машечка, ви - велика молодець і наша гордість ❤️🙏🏼🇺🇦».
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Також ведуча висловилася про цікаву ініціативу на своїй сторінці в Інстаграм.
Нагадаємо, Оля Полякова відповіла хейтерам після мовного скандалу з Єфросиніною.
Як повідомляла Politeka, Олександр Педан публічно засудив Полякову та Єфросиніну.
Також Politeka писала, що Полякова з Астаф'євою показали, як веселяться вечорами з Єфросиніною.