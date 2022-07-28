Мария рассказала о довольно важной для себя встрече.

Телеведущая Маша Ефросинина продолжает активно делится в Инстаграм информацией о том, что происходит в ее жизни, как она планирует жить дальше и чем занимается на данный момент. В этот раз Мария рассказала о важном и волнующем для нее событии.

«Значит, привет из Парижа! У меня до сих пор голова кругом, ведь Маша стала первой украинкой-ютубершей, которую пригласили на приватную встречу с главой Ютуба. Это был креативный саммит, но на деле там было десять людей из разных стран, которые имеют успешные каналы.

И вот глава самой большой в мире платформы пообщалась с нами, чтобы узнать все, что нам помогает или мешает развивать наш контент на Ютубе. В общем, такой себе непосредственный контакт с юзерами» - высказалась Мария.

Ранее Марию пристыдила дочь за неловкий вид и попросила сделать ее укладку, больше заботиться о себе. Теперь ведущая изредка показывает и простые селфи, на которых появляется с легкой улыбкой, макияжем и аккуратной прической.

«Победить холод может только тепло! Благодарю всех за поддержку наших благотворительных проектов! #добрых людей больше» - пишет Мария.

Напомним, Оля Полякова ответила хейтерам после речевого скандала с Ефросининой.

Как сообщала Politeka, Александр Педан публично осудил Полякову и Ефросинину.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.