Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич была участницей популярного романтического шоу "Холостячка". После этого многие пользователи сети начали просить у нее советов, которые касаются отношений с мужчинами. Артистка с удовольствием дает ответы на их вопросы в своих Сториз-Инстаграм.
В частности, артистка Злата Огневич решила разобрать один из главных женских страхов - остаться одной без мужчины.
"Продолжаю разбирать женские страхи. Когда чувствуешь себя неполноценной без мужчины, то нужно искать причину в себе. Женщины, вы сами по себе целостные. Не факт, что мужчина заполнит ваши прогалины одиночества и неуверенности. Даже в большой семье можна чувствовать себя опустошонной и одинокой", - отметила Злата Огневич.
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Певица добавила, что мужчина нужен женщине для счастья и для любви, а не для того, чтобы заполнить пустоту внутри.
"Когда вы найдете опору внутри себя, тогда и почувствуете себя целостной. Все, что тебе нужно, есть у тебя внутри. Не стоит гнаться за счастьем по миру. Оно уже есть в тебе", - заявила Злата Огневич.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.