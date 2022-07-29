Певица добавила, что мужчина нужен женщине для счастья и для любви.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич была участницей популярного романтического шоу "Холостячка". После этого многие пользователи сети начали просить у нее советов, которые касаются отношений с мужчинами. Артистка с удовольствием дает ответы на их вопросы в своих Сториз-Инстаграм.

В частности, артистка Злата Огневич решила разобрать один из главных женских страхов - остаться одной без мужчины.

"Продолжаю разбирать женские страхи. Когда чувствуешь себя неполноценной без мужчины, то нужно искать причину в себе. Женщины, вы сами по себе целостные. Не факт, что мужчина заполнит ваши прогалины одиночества и неуверенности. Даже в большой семье можна чувствовать себя опустошонной и одинокой", - отметила Злата Огневич.

Певица добавила, что мужчина нужен женщине для счастья и для любви, а не для того, чтобы заполнить пустоту внутри.

"Когда вы найдете опору внутри себя, тогда и почувствуете себя целостной. Все, что тебе нужно, есть у тебя внутри. Не стоит гнаться за счастьем по миру. Оно уже есть в тебе", - заявила Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

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