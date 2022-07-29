Популярная украинская блогерша и жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая около года назад стала мамой маленького Льва, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила милое фото с сыном и рассказала своем эмоциональном состоянии.

На новой фотографии Даша запечатлена в домашней обстановке, она стоит спиной к камере и держит на руках маленького сына. На ней уютный белый халатик, волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж и немного грустный вид.

В подписи к публикации Квиткова рассказала, как маленький сын отображает ее собственное эмоциональное состояние. "Лев сейчас полное отражение того, что происходит у меня внутри. Сначала он смеется, играет, наслаждается жизнью и вроде бы все ок, а через секунду он уже горько плачет и хочет ко мне в объятия, но еще через секунду у него начинается дикая истерика, он делает "звездочки" и не хочет, чтобы его трогали. Именно так и смотрится сейчас мое (и не только) самочувствие. Это к вопросу "как я", если вы спрашивали", - написала блогерша.

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