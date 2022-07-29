Популярная украинская певица и участница шоу "Танці з зірками" Лида Ли, которая была подопечной продюсерского центра Монатика, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила оригинальное фото, которым решила поддержать первую леди Украины.

Как известно, на днях фотография Елены Зеленской на обложке глянца Vogue наделала шуму в соцсети. Некоторые пользователи были возмущены, что поза первой леди, в которой она сидела на ступеньках в Офисе президента, недостаточно женственная. В ответ на это многие женщины, среди которых и знаменитости, встали на защиту Зеленской и начали публиковать свои фото в подобных позах.

Среди них оказалась и Лида Ли, она выложила оригинальный кадр с прошлогодней фотосессии, на котором появилась в ярком образе и такой же "не женственной" позе.

""НЕТ" всем прошлым стериотипам. Я современная женщина, и я могу сидеть так, как мне комфортно. Я женщина, и я сильная, решительная, преданная своей стране и буду бороться за нее и за свои права, до конца! А эта поза сейчас – символ несгибаемых, сильных украинских женщин! #sitlikeagirl #sitasyouplease – в поддержку Первой Леди @olenazelenska_official и всех женщин", - подписала фотографию артистка.

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