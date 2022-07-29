Это известие ошарашило его друзей, боевых побратимов и миллионы украинцев, которые знали и любили его песни, написанные в том числе для Kozak System

Глеб Бабич воевал с самого начала русско-украинской войны, сообщил волонтер Юрий Бирюков.

"Обожаю твой талант и ум, изобретательность и бурчание, трудолюбие и лень. Обожаю твою настойчивость заставить меня слушать твои песни, которые я не воспринимаю, и слушаю и признаю талант... Обожаю твою скучность, с помощью которой ты заставлял меня "хоботить" твоей бригаде всякое. Правильно, ведь твой позывной "Лентяй" – тебе надо было тормошить меня. Ты умел. Обожаю твои проекты, которые теперь будут памятью о тебе. "Локи"... Ты так хотел довести этот проект до ума и не успел. Только не вздумайте писать: "Герои не умирают", очень прошу. Хотя… Да. Герои не погибают. Они, блин, гибнут. И ты погиб", – написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Политолог Андрей Смолий назвал гибель Глеба Бабича одним из самых печальных известий.

«Многие из вас знали Глеба, видели в эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично. Откровенно, одно из самых печальных известий. Будьте прокляты оккупанты и террористы... Вечная слава!", - написал Смолий.

Бабич возглавлял волонтерскую инициативу "Res_Publica. Братья по оружию", служил в 10-й горно-штурмовой бригаде.

"Глеб Бабич – воин и поэт. Любил Украину больше всего. "Не умирай за нее – убей за нее!", – это тоже его слова. Десятки уничтоженных орков, в общей сложности – шесть лет на фронте, пять ротаций. Казалось бы, береженого и Бог бережет. Поэтому весть о гибели Глеба разорвала вечернюю тишину, как гром – ясное небо", – написал на своей странице в Facebook пятый президент Украины Петр Порошенко.

Последняя композиция Глеба Бабича для Kozak System называется "Мольфар". Это песня-реквием по погибшим украинским воинам.

Напомним, ранее стало известно о гибели 28-летнего военного летчика, Героя Украины Александра Кукурбы.

Также сообщалось о гибели на фронте известного украинского телеведущего.

Кроме того Politeka.net писала о гибели в ДТП семьи военного.