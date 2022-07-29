Известный украинский кинорежиссер и клипмейкер Алан Бадоев разместил новую фотографию из заграницы.
На снимке он попозировал, сидя за столиком в ресторане. На Бадоеве надета украинская вышиванка.
Алан Бадоев признался, что не просто выехал за границу, а с важной миссией. Он популяризирует украинскую культуру в Европе. Также клипмейкер во время поездки познакомился с нужными людьми, которые готовы восстанавливать украинскую культуру.
«Это путешествие познакомило меня со многими небезразличными людьми, они готовы помогать нашему делу, готовы вкладывать деньги и связи в восстановление украинской культуры и шоу бизнеса, это вдохновленное пройдет. Уже осенью будет много хороших новостей. Украина расцветет»,- рассказал режиссер.
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Украинцы активно комментируют фото Алана Бадоева.
"О, ваша вышиванка вас нашла",
"Чудесные люди",
"Это все хорошо, а как вам удается уезжать из Украины?",
"Алан, вы крутой♥️ И настоящий. Как хорошо, что вы у нас есть ❤️. Как хорошо, что вы есть в Украине",
"Что они только понаделывали за последние несколько суток, и выложили видео кастрации нашего солдата, и убили людей в Николаеве и наших пленных азовцев... Кто это остановит?... когда придет время суда",
"Украинская красота",
"Алан, как вам помнит рубашка… вы вдохновляете меня… даете веру. Спасибо", - пишут в сети.
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