В сети активно обсуждают выехавшего во время войны режиссёра Алана Бадоева, который сейчас путешествует по Европе.

Известный украинский кинорежиссер и клипмейкер Алан Бадоев разместил новую фотографию из заграницы.

На снимке он попозировал, сидя за столиком в ресторане. На Бадоеве надета украинская вышиванка.

Алан Бадоев признался, что не просто выехал за границу, а с важной миссией. Он популяризирует украинскую культуру в Европе. Также клипмейкер во время поездки познакомился с нужными людьми, которые готовы восстанавливать украинскую культуру.

«Это путешествие познакомило меня со многими небезразличными людьми, они готовы помогать нашему делу, готовы вкладывать деньги и связи в восстановление украинской культуры и шоу бизнеса, это вдохновленное пройдет. Уже осенью будет много хороших новостей. Украина расцветет»,- рассказал режиссер.

Украинцы активно комментируют фото Алана Бадоева.

"О, ваша вышиванка вас нашла",

"Чудесные люди",

"Это все хорошо, а как вам удается уезжать из Украины?",

"Алан, вы крутой♥️ И настоящий. Как хорошо, что вы у нас есть ❤️. Как хорошо, что вы есть в Украине",

"Что они только понаделывали за последние несколько суток, и выложили видео кастрации нашего солдата, и убили людей в Николаеве и наших пленных азовцев... Кто это остановит?... когда придет время суда",

"Украинская красота",

"Алан, как вам помнит рубашка… вы вдохновляете меня… даете веру. Спасибо", - пишут в сети.

Напомним, Алан Бадоев показал, как выглядела 17-летняя красотка-дочь в детстве

Напомним, Алан Бадоев показал, каким был до войны, впечатлив даже Дорофееву

Также Politeka сообщала, что Алан Бадоев впечатлил видом в расстегнутой рубахе, Ефросинина не смолчала