Клипмейкер Алан Бадоев показал, как выглядела маленькая дочь Лолита, которой сейчас 17 лет.

Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - известный украинский клипмейкер осетинского происхождения. Звезда как и другие знаменитости поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алан и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз показал дочь Лолиту.

"То что делает мне тепло в сердце, соскучился по ее объятиям…

Маленько Lo

Доброе утро всем", - написал Алан.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ох, она была шкодная в детстве. Помню много перлов о маленькой Ло", "Моя любимая история о телевизоре, обнимаю", "Дети – наши цветы! Родительской любви им и мирной мамочки Украины", "Доброе утро, дорогие украинцы, Аланчик! Какое же чудесное солнышко!", "Хороших выходных".

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