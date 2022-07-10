Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - известный украинский клипмейкер осетинского происхождения. Звезда как и другие знаменитости поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алан и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз показал дочь Лолиту.
"То что делает мне тепло в сердце, соскучился по ее объятиям…
Маленько Lo
Доброе утро всем", - написал Алан.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ох, она была шкодная в детстве. Помню много перлов о маленькой Ло", "Моя любимая история о телевизоре, обнимаю", "Дети – наши цветы! Родительской любви им и мирной мамочки Украины", "Доброе утро, дорогие украинцы, Аланчик! Какое же чудесное солнышко!", "Хороших выходных".
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