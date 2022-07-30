Слава высказался о том, как звезды наживаются на благотворительных концертах.

Популярный ведущий своего блога "Слава +", а также радиоведущий Слава Демин часто общается с артистами и обсуждает довольно острые и важные темы в последнее время. Беседуя с Алексеем Завгородним, экс-солистом группы "Время и Стекло", он обсудил тему гонораров сбежавших из страны артистов.

Слава подчеркнул, некоторые артисты зарабатывают на этих мероприятиях. На благотворительных концертах и правда некоторые звезды берут себе гонорары, заявляя, что это их работа – выступать. И они так зарабатывают.

"Насколько мне рассказывали, и в том числе некоторые организаторы. Организаторы берут определенный процент этих благотворительных концертов себе за организацию, некоторым артистам, кто не готов выступать бесплатно, они платят определенный гонорар. Возможно неполный, но он все равно есть» — прокомментировал Демин.

Ранее бывший участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, который совсем недавно высказался о событиях в стране, дал интервью ведущему Славе Демину и затронул несколько интересных тем.

По словам Алексея Завгороднего, он скучает по своему товарищу Потапу, который сбежал в Испанию подальше от войны и фактически не показывается. Алексей отмечает, теперь они начали общаться редко по ряду причин.

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