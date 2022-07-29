Таким образом артистка присоединилась к флешмобу против стереотипного поведения относительно женщин и девушек в обществе. Ранее инициативу поддержали многие знаменитые украинки, среди них телеведущие Маричка Падалка и Василиса Фролова, певицы Джамала и Lida Lee.

Фото, на котором Мишина сидит подобно тому, как первая леди Украины на обложке американского Vogue, ведущая разместила у себя в Инстаграм.

На обложке журнала Елена Зеленская изображена сидящей на мраморных ступенях лестницы. Она выглядит уставшей.

Многие украинцы посчитали, что супруга президента сидит "неженственно".

Ксения Мишина умостилась на деревянной лестнице в штанах и мужской голубой рубашке, которую она не застегнула. Актрису возмутили критики.

"Зрада или перемога?! ⠀Мне кажется нам пора углубиться в изучение темы измены, слишком часто она уходит в истории нашего народа. Как бы ни было странно об этом говорить, но украинцы, что с вами не так?! Вам мало что «русские» пачками убивают нас, лишают будущего, уничтожают культуру, наносят непоправимые травмы на поколение вперед? ⠀ Вам недостаточно крови и жести? Вы не понимаете, что пока для нас норма лить желчь и токсичные отходы на своих же, мы помогаем врагу! ⠀ Вы понимаете смысл слова ОБЪЕДИНАТЬСЯ?", - обратилась Ксения Мишина ко всем украинцам.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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