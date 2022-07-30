Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар та зірка "Майстер Шеф". Знаменитість тривалий час захоплювався Україною, але під час початку війни зірка опинилась за межами країни і довгий час не поверталася назад. Але потім все ж таки повернувся і навіть зайнявся навчанням військової справи. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де активно ділиться із фанами найцікавішим.
А на цей раз Хіменес-Браво вирішив показати, як змінив стиль. Як можна помітити, знаменитість сидів у барбершопі.
"Особлива зачіска для особливого дня", – написав Хіменес Браво.
Також знаменитість торкнувся поточного порядку денного війни в Україні.
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"Ми ніколи не забудемо, що орки зробили з нами. Ніколи не забудемо, що вони зробили з українськими сім'ями", - написав Ектор ще на одному сторісі у своєму Інстаграм.
Повідомлялося, що кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво перебував у Сумській області з волонтерською місією. Під час своєї подорожі він знайшов час, щоб викупатися в озері.
"Я зараз у Сумській області, поряд кордон. А там орки, але я не боюся, бо тут наша земля. Тут Україна", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" після конфузу з коханою влаштував гаряче тренування .
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