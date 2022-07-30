Популярный шоумен, ресторатор и блогер Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар выложила милые фото со своего нового ресторана во Львове, и рассказал, как и зачем он его открыл во время войны.

Так, по словам Эктора, поскольку не все могут посетить его заведение, он решил рассказать, как владелец, об его открытии в соцсети. Ресторатор отметил, что в новое заведение было вложено много труда и сил. Экономика должна работать даже во время войны, поэтому решился на открытие нового ресторана, а это в свою очередь поможет также донатить на ВСУ.

"Мы должны работать, потому что экономика капризная штука. Ибо в такое тяжелое время каждый должен каждый день спрашивать себя: кто как не я? Кто как не я отправит в ВСУ 100 грн? Кто как не я поможет соседу занести вещи? Кто как не я вынесет водички котикам в жару? Кто как не я создаст рабочие места? Это однозначно гордость. И однозначно многим львовянам ресторан уже по вкусу, видел удовольствие от дамсов с креветками своими глазами", - поделился своими эмоциями Хименес-Браво.

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