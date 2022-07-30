Ведущий шоу «Эксы» и других проектов Александр Педан поделился важной информацией для людей во время войны.

Как пишет Politeka.net, ведущий поделился впечатлениями о курсе подготовки гражданского населения в условиях города во время войны,

Педан подчеркнул, что у курса нет ничего общего с ВСУ или терробороной. Программа разработана для гражданских. Все курсанты за 2 недели имели 8 занятий и зачеты.

«Важно в наше время быть в хорошей силовой форме, потому что не знаешь, что завтра случится, куда придется бежать, прыгать, прятаться и т.д. Далее психологическая подготовка, курс лекций по информационной безопасности, встреча с ГСЧС по минной безопасности», - рассказал ведущий.

Педан также сообщил, что на курсах обучают домедицинской подготовке - как помогать себе и людям вокруг при сложных ситуациях: останавливать кровотечение, производить вентиляцию легких и сердца и т.д.

Кроме того, в курс входили работы с короткоствольным оружием, с травматическими пистолетами.

«Мне кажется, что сейчас и ребята должны знать и понимать, как обращаться с оружием, конечно, знать технику безопасности, чтобы не причинить никому вреда. Очень доволен курсом. Общался с курсантами и услышал хороший фидбек. Приятно, что курс зашел нашим первопроходцам», - поделился впечатлениями Александр.

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