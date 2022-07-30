После смерти мужа Евгения Огира известная украинская певица Тина Кароль осталась вдовой с маленьким ребенком на руках. Когда он подрос, певица отправила мальчика подальше от своей публичности – он живет и учится в Великобритании. Однако, время от времени он прилетает домой к маме, либо же она приезжает к нему погостить.

Так, недавно в соцсети всплыло милое фото Тины с ее Вениамином, который в последнее время здорово повзрослел. Сейчас ему 13 лет, и он уже по росту давно догнал звездную мамочку. На новых фотографиях, которые опубликовали на фан-странице Кароль, она запечатлена рядом с Веней. Они позируют в похожих футболках с маленьким украинским гербом на шее. Выглядит Тина абсолютно счастливой, когда сын рядом с ней.

В подписи к фото написали одно слово: "Любовь". А поклонники тут же принялись комментировать новые фото Тины с ее мальчиком: "Вы очаровательны", "Хороший мальчик. Счастья вам!", "Котики", "Веня папин", "Как хороши", "Какой хороший мальчик! Не отвести глаз", "Какие красивые".

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