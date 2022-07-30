Экс-участник групп Mozgi и "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив), который ранее всегда пел на русском языке, рассказал о своих дальнейших планах.

На своей странице в Instagram артист объявил о своем переходе на украинский язык.

"Друзья, спасибо за такой безумный фидбек на песню «Ничего личного». Покоряем тренды вместе 🤘🏻По поводу языка: это последняя работа, которая выпускается на русском. Сейчас я работаю над украиноязычным материалом, который вскоре все услышат", — заявил Завгородний.

Певец в интервью журналистам также подробнее рассказал о своем отношении к языковому вопросу.

"Считаю, что все медийные люди должны быть примером для народа и в публичной плоскости общаться на украинском языке. Так же и песни должны быть написаны на украинском, потому что русский - это язык врага. Наш родной язык - наше оружие", - пояснил Алексей.

Эск-коллега Нади Дорофеевой по "Время и Стекло" подчеркнул, что сейчас искать оправдание того, что ты не учишь украинский, - бессмысленно.

"Мы должны отличать свою культуру, ведь артист — это культурная единица той или иной страны. Как бы это ни звучало, наша важная задача — освоить родной язык. Ты научился ходить, ездить на авто, говорить по-английски. Глупо оправдываться, что «это сложно»", - убежден Позитив.

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