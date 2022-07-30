На своей странице в Instagram артист объявил о своем переходе на украинский язык.
"Друзья, спасибо за такой безумный фидбек на песню «Ничего личного». Покоряем тренды вместе 🤘🏻По поводу языка: это последняя работа, которая выпускается на русском. Сейчас я работаю над украиноязычным материалом, который вскоре все услышат", — заявил Завгородний.
Певец в интервью журналистам также подробнее рассказал о своем отношении к языковому вопросу.
"Считаю, что все медийные люди должны быть примером для народа и в публичной плоскости общаться на украинском языке. Так же и песни должны быть написаны на украинском, потому что русский - это язык врага. Наш родной язык - наше оружие", - пояснил Алексей.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Трагедия в Еленовке: эксперт объяснил, как начинается третья фаза войны с россией
"Открыл дверь, увидел у себя дома бурятку": россияне поселяются в квартиры, выехавших из оккупации украинцев
Горящий "Газпром": появилось видео пожара на трубопроводе в россии, что известно
"Уже были мертвы на момент начала пожара": как россияне пытались скрыть следы преступления в Еленовке
Эск-коллега Нади Дорофеевой по "Время и Стекло" подчеркнул, что сейчас искать оправдание того, что ты не учишь украинский, - бессмысленно.
"Мы должны отличать свою культуру, ведь артист — это культурная единица той или иной страны. Как бы это ни звучало, наша важная задача — освоить родной язык. Ты научился ходить, ездить на авто, говорить по-английски. Глупо оправдываться, что «это сложно»", - убежден Позитив.
Напомним, Юрий Горбунов неожиданно засветился с Лесей Никитюк и сообщил о ее проблеме.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" в кружевах позволила взглянуть на свою красоту.
Также Politeka писала, что Слава Демин признался, как украинские артисты наживаются на благотворительных концертах.