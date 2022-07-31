Популярный в Украине шоумен, ресторатор и блогер Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар поделился с украинцами радостной новостью.

Как оказалось, Эктор стал ведущим нового утреннего шоу на телеканале СТБ, конечно же проект кулинарный. Ресторатор выложил очаровательные фото со съемок, который уже стартовали, и раскрыл подробности будущего шоу.

"Если я скажу, что вы теперь будете просыпаться со мной? Скажу больше – это будет на @stbua, а еще я приготовлю завтрак и подниму настроение на весь день. Ох, эти интриги. Вообще хотел сказать, что сегодня на СТБ вышло крутое шоу со всеми старыми-добрыми друзьями – Боже, как я по этому скучал – где будем готовить и общаться о том, у кого как дела и проверять друг друга на "паляницю". Такую ностальгию получил от этого, просто зайдя на площадку, где все родные – команда, каждый гример и его кисточка. Зайдя на площадку – я почувствовал себя как дома, хоть интерьер кухни был для меня новый". – поделился Хименес-Браво.

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