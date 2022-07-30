Ежедневно популярная юмористка Виктория Булитко ведет войну на информационном фронте. Она постоянно рассказывает о зверствах российской армии в нашей стране и из-за этого у нее начались проблемы.
Инстаграм блокирует ее аккаунт за враждебные высказывания.
Булитко сообщила, что ее не первый раз пытаются заблокировать. Но есть способ, как можно быстро выйти из бана – благодаря реакциям. Поэтому актриса просит фолловеров слать ей огоньки.
«Снова русня блокирует. Помогите. Добавьте огней», - попросила она украинцев.
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У себя в сторис Виктория при помощи спецэффектов нарисовала себе веснушки и украинские флажки под глазами. В кадре Булитко позирует опечаленой.
Ранее, Булитко в резко форме выразила своей отношение к россиянам после попадания российской ракеты в ТРЦ "Амстор" в Кременчуге
"Весь мир видит зверства россии и режима путина. Весь мир... вся планета .... Они - это большая вонючая могильная яма, в которую путин их закопал вместе с собой. Земля им бетоном.☠️", — написала Булитко.
Напомним, беда случилась с победителем "Голос країни" Лазановским, без "скорой" не обошлось.
Как сообщала Politeka, Слава Демин рассказал о самых ярких "фейлах" в прямом эфире.
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