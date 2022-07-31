Популярная украинская модель Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-2021", поделилась в своем Instagram видео, как выступала на телевидении и затронула важную тему. Как оказалось, девушка возмутилась, что в этом году к участию в конкурсе красоты "Мисс Вселенная" могут допустить российскую участницу.

В своих соцсетях и в эфире телеканала "Киев" Анна рассказала, что каждый день умирают люди в Украине, поэтому нельзя допустить, чтобы представительница страны-агрессора принимала участие в таких мирных мировых мероприятиях. Неплях считает, что российским публичным людям и лидерам мнений вообще нужно закрыть доступ к мировым сценам и площадкам.

"Мы должны достучаться до организаторов @missuniverse. Я призываю бойкотировать россию всему цивилизованному миру. Это должно быть уроком как для этих "безобидных" людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяют им участвовать в мирных ивентах как "Мисс Вселенная", ибо ценности, которые будет нести представительница России – это точно не мир во всем мире", - сказала Анна Неплях.

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