Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Украине, перебралась жить к родителям в Хмельницкий и организовала приют для переселенцев, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни и работе на странице в Instagram. В этот раз телезвезда выложила очаровательное фото и объявила о своем возвращении.

Как оказалось, Леся почти две недели не появлялась в Instagram и не публиковала новых постов, а теперь сообщила, что вернулась в соцсеть и теперь, похоже, снова будет радовать свою аудиторию новыми фото.

На новом снимке счастливая Никитюк позирует в интересной локации, она стоит спиной к камере и загадочно улыбается фотографу. Перед камерой телезвезда появилась в легкой желтой рубашке, ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице лучезарная улыбка.

В подписи к публикации Леся написала: "Украинцы всегда возвращаются за своим. И чтобы никто не сомневался. Привет… я соскучилась".

Поклонники тут же принялись комментировать и приветствовать телеведущую: "Как всегда, солнечная и улыбающаяся", "С возвращением", "И мы соскучились", "Мы тоже", "Красота!", "Леся, наконец. Тебя очень не хватало", "И мы очень соскучились, хорошо, что вернулась", "С возвращением, мы ждали", "Ура! И я соскучилась! Наконец", "С возвращением", "Лесю вы такая хорошая, спасибо вам за все", "Какая красивая".

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