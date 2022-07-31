Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой сделала себе операцию по увеличению груди, часто радует публику яркими публикациями и новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько снимков из новой пикантной фотосессии и обратилась к фанатам с предложением.

На новых фотографиях Анна запечатлена в изящных позах и необычном образе. Перед камерой она появилась в белоснежной кофточке интересного фасона с большим вырезом, под которым видно черный кружевной лиф. Этот наряд только подчеркнул стройную фигуру и упругие силиконовые прелести. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Тринчер написала: "Хочу написать вам посты на разные темы. Что интересует больше всего? Набросайте вариантов". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Ани: "Очень красивая", "Красавица", "Напиши пожалуйста пост что делать, если опускаются руки, где искать мотивацию жить", "Красивая", "Какая ты красивая", "Честно, я в восторге", "Шикарная", "Аня, ты просто богиня", "Боже, какая ты красивая", "Боже какая ты здесь красивая".

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