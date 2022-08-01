Популярный британский музыкант Стинг во время концерта в польской столице Варшаве прервал свое выступление, чтобы поддержать Украину. В своем спитче он сказал, война, которую развязала россия абсурдная, и украинцы должны победить.
По словам исполнителя, украинцы должны победить в бою с российскими оккупантами. Свою речь Стинг начал с размышлений о том, как важна демократия в современном мире. Таким образом он подошел к главному мнению – террористическая война в Украине преступна и построена на лжи.
"Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву", – сказал музыкант.
Стинг также отметил, что сейчас президент рф владимир путин врет своей нации, всему миру и, в первую очередь, самому себе. Поэтому с этим нужно бороться.
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"Демократия подверглась нападению, она атакована в каждой стране мира. Если мы не будем защищать ее, мы потеряем ее навсегда. Демократия – это иногда беспорядок. Демократия – это разочарование. Демократия бывает неэффективной. Нуждается в постоянном внимании. Но за нее все же стоит бороться", - добавил артист.
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