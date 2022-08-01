Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с начала войны переехала жить в родительский дом в Хмельницком и обосновала в городе приют для переселенцев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила на своей странице необычное видео, которым растрогала украинцев до слез.

В коротком ролике Леся показала разрушенный во время войны дом, в котором огромная дырка в стене, а там были дети. Ребятишки помахали телеведущей руками, а она помахала им в ответ. И все это время на фоне звучит украинская песня.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Война не сломает Украину… Даже через дыры в стенах от ракет страны-агрессора, будет звучать украинская песня. А со временем мы эти дыры залатаем, и отстроим вместе".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Леси: "Не сломает! У нас самые прекрасные люди! Я как волонтер в Харькове каждый день в этом убеждаюсь", "Щемящая надежда", "Все будет Украина", "А мы будем вам помогать!", "Если бы дырки в сердце можно было залатать", "Леся, вы наша гордость", "Как же хочется скорейшего мира нашей Украине", "Мы обязательно победим и все построим. Леся, тебе большое спасибо за поддержку", "Я обожаю Украину и украинцев".

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