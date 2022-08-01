Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикации на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила кадры со встречи со своими родными.

На новых фотографиях Иванна запечатлена в красивой локации, видимо, где-то за границей. Похоже, телеведущая на время войны перевезла своих родных в Швейцарию, где живет со своим мужем. Все девушки на фото позируют в разноцветных длинных юбках и светлых патриотических футболках, и все мило улыбаются в камеру.

В подписи к публикации Онуфрийчук поделилась своим мнением о том, как ценит сейчас, что может быть рядом со своими родными.

"Ценить каждый миг с родными. Происходящие события научили меня этому еще больше. Мои девушки и раньше были для меня сильнейшей поддержкой, мы всегда были вместе. Однако это воспринималось как привычная обыденность, а не подаренная Богом возможность. Теперь мне еще больше хочется их оберегать, дарить тепло и любовь. Именно они каждый раз поднимают меня, когда я раскисаю, именно они научили, что сердце должно оставаться добрым даже в самые темные времена. Мы держимся друг друга и это дает нам силы жить в это время, дает силы бороться с обстоятельствами и помогать другим", - написала Иванна.

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