Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала, какой вкусностью можно порадовать родных.

На своей странице в Instagram артистка поделилась рецептом нереально вкусных и легких в приготовлении сосисок в тесте. Саливанчук записала весь процесс приготовления на видео и показала, как ей помогает на кухне сын.

Для того чтобы приготовить сосиски в тесте по рецепту жены продюсера "Квартал 95", нужны следующие ингредиенты:



📍 500 гр. теста слоеного;

📍 100 гр. сыра;

📍 20 мини-сосисок;

📍 яйца 1 шт.;

📍 семена кунжута для посыпки.

Для начала нужно разрезать тесто на полоски и растянуть их руками. После этого заворачиваем сосиски и сыр в полоски теста и выкладываем их на покрытый бумагой для выпечки коврик.

Сверху тесто нужно смазать взбитым яйцом, в чем Анне помог сын, а также посыпать кунжутом. Затем отправляем завернутые сосиски в духовку и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

Поклонники актрисы в комментариях восхищаются ее подходом к бытовым делам: "Хорошо, когда к приготовлению женщина подходит с фантазией!"

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