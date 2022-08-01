На своей странице в Instagram артистка поделилась рецептом нереально вкусных и легких в приготовлении сосисок в тесте. Саливанчук записала весь процесс приготовления на видео и показала, как ей помогает на кухне сын.
Для того чтобы приготовить сосиски в тесте по рецепту жены продюсера "Квартал 95", нужны следующие ингредиенты:
📍 500 гр. теста слоеного;
📍 100 гр. сыра;
📍 20 мини-сосисок;
📍 яйца 1 шт.;
📍 семена кунжута для посыпки.
Для начала нужно разрезать тесто на полоски и растянуть их руками. После этого заворачиваем сосиски и сыр в полоски теста и выкладываем их на покрытый бумагой для выпечки коврик.
Сверху тесто нужно смазать взбитым яйцом, в чем Анне помог сын, а также посыпать кунжутом. Затем отправляем завернутые сосиски в духовку и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.
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