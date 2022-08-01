На своей странице в Instagram шеф-повар дал поклонникам неожиданный совет.

"Украинцы победят, потому что добро сильнее зло. Знаю, что тяжело, знаю, что больно, знаю, что ярость переполняет и иногда ощущение, будто ты из этой тьмы не выползешь. Чувствую то же. Но двигаюсь к добру (другими словами: действую как могу в своей сфере для развития украинского)", - пишет Клопотенко.

Евгений рассказал о своем принципе: чем больше зла он видит – тем больше добра делает, а самый простой способ перефокусироваться – начать благодарить.

"Пример: если вас приютили за границей, то поблагодарите борща. Знаю, что многие украинцы, которые за пределами дома, уже так поступают. Это важно по многим причинам. Вы, когда готовите борщ, то переключаетесь психологически на прекрасное. Вы создаете добро. Вы распространяете нашу национальную культуру за границей. Вы стабилизируете внутри себя ощущение дома и заявляете о своей украинской идентичности", - отметил "Мастер Шеф".

Клопотенко также призвал ураинцев угощать борщом всех, кого видите, и рассказывать об этом, потому что "это важная работа на культурном фронте, и это то, от чего вашей душе станет немного лучше".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.