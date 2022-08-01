Поклонники с начала полномасштабного вторжения рф пытаются достучаться до Тана, чтобы он перешел с языка оккупантов на украинский, но в этот раз дизайнер жестко высказал свою позицию. С сторис на своей странице в Instagram Андре заявил, якобы люди, которые просто хотят получать контент на родном языке, "нападают на своих же".

"Украинцы, дорогие, сейчас очень тяжело всем. Вся страна скорбит, все плачут, но некоторые нападают на своих же. В последнее время я получаю большое количество оскорбительныхсообщений в связи с русским языком на моей страничке. Почему человек должен думать и видеть мир так, как видите его вы?", — жалуется дизайнер.

Он рассказал, что родом из Харькова и разговаривал всю жизнь на русском языке.

"Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране отсутствует эта проблема! Не кусайте своих же!", — написал он.

Тан считает, что продолжать разговаривать на языке оккупанта — нормально, потому что мы живем в свободной стране, и Украина сейчас демонстрирует свою свободу всему миру.

"Я умею справлять с подобным поведением людей. Но другого вы такими действиями можете довести до предела. Кричите в подушку! Бейте посуду! Но не трогайте своих!", — добавил дизайнер.

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