Как пишет Politeka.net, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" неоднократно публиковал фотографии со второй половинкой, однако не показывал лица девушки. Война застала Эктора Хименеса-Браво в родной Колумбии, но он не смог долго сидеть сложа руки. Повар считает своим домом Украину, потому вернулся и стал помогать украинским защитникам и волонтерам. Также ему пришлось отпустить свою любимую за границу, чтобы не подвергать ее опасности.
В тоже время у себя в Инстаграм известный кулинар разместил шутливое видео, на котором лихо танцует с молодой девушкой в коротком платье.
Эктор рассказал, кем оказалась его партнерша по танцам – участница 10-го сезона реалити-шоу «Холостяк» с Максом Михайлюком Алина Ляшук.
«На одной волне», - подписал Хименес-Браво.
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Фолловеры посоветовали судье "Мастер Шеф" после окончания войны пойти на проект "Танцы со звездами".
"Вам нужно на танцы со звездами пойти, когда закончится война", "Круто", "Побольше положительнх эмоций во время войны", "Видно, что Вы счастливы. Пусть это состояние и эмоции остаются навсегда", - пишут в сети.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.