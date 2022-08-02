На своей странице в Instagram Подкопаева рассказала о санкциях, которые официально ввели в отношении российских и белорусских гимнастов.
Так, теперь российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях как под национальными, так и под нейтральными флагами.
Рф и Беларусь также лишили права проводить официальные международные соревнования на их территориях.
Подкопаева добавила, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретил участие в соревнованиях представителям стран-агрессоров. Кроме того, отстранил их от официальных должностей в организации. Но FIG этого до сих пор не сделала.
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"❗️россия и Беларусь должны быть изолированы от спорта, пока идет война, наши территории оккупированы, а города страдают от российских ракет. Спасибо международным партнерам и друзьям, которые поддерживают Украину", — подчеркнула Лилия.
Поклонники в комментариях поддержали спортсменку:
"прекрасно! Переживут как-то, это не под взрывы просыпаться в 2:00 ночи";
"Это отличная новость! Агрессоры должны быть как минимум изолированы, а еще лучше - мертвы";
"Их нужно изолировать от всего, от путешествий, туризма, от шопинга, от выезда из страны абсолютно".
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