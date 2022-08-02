На своей странице в Instagram Подкопаева рассказала о санкциях, которые официально ввели в отношении российских и белорусских гимнастов.

Так, теперь российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях как под национальными, так и под нейтральными флагами.

Рф и Беларусь также лишили права проводить официальные международные соревнования на их территориях.

Подкопаева добавила, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретил участие в соревнованиях представителям стран-агрессоров. Кроме того, отстранил их от официальных должностей в организации. Но FIG этого до сих пор не сделала.

"❗️россия и Беларусь должны быть изолированы от спорта, пока идет война, наши территории оккупированы, а города страдают от российских ракет. Спасибо международным партнерам и друзьям, которые поддерживают Украину", — подчеркнула Лилия.

Поклонники в комментариях поддержали спортсменку:

"прекрасно! Переживут как-то, это не под взрывы просыпаться в 2:00 ночи";

"Это отличная новость! Агрессоры должны быть как минимум изолированы, а еще лучше - мертвы";

"Их нужно изолировать от всего, от путешествий, туризма, от шопинга, от выезда из страны абсолютно".

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