Исполнительница Анастасия Приходько вспомнила, что после 2014 года не раз предупреждала свою коллегу по цеху Светлану Лободу бросать все дела в России и переезжать в Украину, однако та ее не послушалась.

Соответствующий пост появился на странице Анастасии Приходько в Facebook .

«Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля 2022 наконец осознала, а точнее через месяц после начала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну 🧐. А я тебе говорила? Света уезжай домой пока не поздно! Но ведь Не, Настя же «неудачница» как выражается твоя бывшая) Послушала бы тогда меня было бы по-другому! Но)))) Украина это для сильных. Тебе и здесь не рады. Извини», - написала певица.

Комментаторы тут же включились в обсуждение. Мнения людей, как всегда разделились. Одни поддержали Приходько, заявив, что таким как Лобода не место в украинском шоубизнесе. Другие, наоборот, считают, что тех, кто сейчас уехал из России и поддерживают Украину, собирают средства и помогают ВСУ можно простить. Их нельзя ставить в один ряд с такими предательницами как Лораком, Повалием, Лолитой и т.д.

"Теперь окончательно она нам не нужна. После 2014г. была возможность вернуться, но деньги одержали верх",

"Я совсем не поклонница певицы Лободы. Я не знаю ее песен и ничего не могу сказать о ее творчестве. Но я ей не верю. У Украины россия отобрала Крым, наши ребята погибали на Донбассе от российских кафиров и она спокойно жила в россии, давала концерты, одним словом зарабатывала деньги. Как это можно? Изменилась ли она? Вряд ли. Думаю ее попросили из России. Время покажет. Поживем увидим",

"Тогда и Барского нужно выгонять из Украины. Тех, кто сейчас уехал из России и поддерживают Украину, собирают средства и помогают ВСУ можно простить. Не можем их ставить в один ряд с Лораком, Повалием, Лолитой и т.д.",

"Настя не завидуй", - пишут в сети.

Напомним, Анастасия Приходько жестко прошлась по "прозревшей" Лободе

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