Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина стала еще более популярной после шоу, она активно ведет социальные сети и часто рассказывает о себе и своей жизни. Редко артистка упоминает в Стори Инстаграм своих коллег, поэтому каждое обращение сразу запоминается фанатам.

В этот раз Ксения обратила внимание именно на новую песню Златы Огневич. Певица была второй главной героиней шоу "Холостячка". Артистка успела запомниться благодаря многим композициям, но ее новая песня смогла тронуть многих звезд.

Ксения также не стала молчать:

«Дорогие мои! Наша прекрасная Злата Огневич выпустила вместе с ГСЧС проект «Світло», посмотрите внимательно. Это очень крутая работа, обожаю!» - говорит Мишина.

Злата также отреагировала: «Ксюша, люблю!».

Мы также писали, Ранее Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания и поддерживает украинцев. Совсем на днях Мишина сделала себе и сыну подарок и уехала за город на несколько дней.

Артистке было очень важно поправить свое эмоциональное состояние. У себя в Инстаграм-сториз Ксения показала несколько кадров, как проводит время с ребенком.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина рассказала о своих "эмоциональных качелях"