Что касается общения бывших супругов, которые не имели детей, то тут Кристина оказалась еще более категоричной в своих убеждениях.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, имеет весьма напряженные отношения с экс-возлюбленной ведущего Еленой Войченко. Они не раз скандалили и обменивались обвинениями. Кристина в своих Инстаграм-Сториз призналась, как по ее мнению должен вести себя муж с бывшей женой.

Она подчеркнула, что если у экс-супругов есть дети, то нельзя их бросать даже при разводе. Нужно всячески помогать и не только финансово.

"Если есть дети - то все что с ними связано - это нормально. Здесь речь идет не только о финансовой помощи, но и о физическом присутствии в жизни детей: например дать немного простора маме и взять детей с собой в отпуск и другое", - считает Кристина Горняк.

Что касается общения бывших супругов, которые не имели детей, то тут Кристина оказалась еще более категоричной в своих убеждениях.

"Если у супругов не было детей, то поделить имущество и дальше каждый идет своей дорогой. Но все-таки люди не чужие, если кому-то из бывших супругов понадобится помощь - то почему-бы и нет, главное чтобы это не мешало новым отношениям", - дополнила Кристина Горняк.

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