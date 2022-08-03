Как пишет Politeka.net, Джиган (Денис Устименко-Вайнштеин) - российский исполнитель украинского происхождения, который родился в Одессе. Знаменитость получил в Украине образование, а также в 19 лет стал Мастером спорта Украины. После Джиган занялся музыкой и построил карьеру в России. После 24 февраля Денис никак не отреагировал на войну в Украине.
А второго августа у знаменитости было день рождения, ему исполнилось 37 лет. В сеть попали кадры, где радостный Денис стоял возле праздничного торта в виде ракеты.
Владимир Остапчук не смог пройти мимо этой новости.
"Вчера у певца ртом Джигана, который родился в Одессе, был день рождения. Пока по Украине летят ракеты, он ест торты в виде ракет", - написал Владимир.
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