Певец Джиган похвастался тортом-ракетой, который ему презентовали на День рождения, что не одобрили Владимир Остапчук, Оля Полякова и другие украинские звезды.

Как пишет Politeka.net, Джиган (Денис Устименко-Вайнштеин) - российский исполнитель украинского происхождения, который родился в Одессе. Знаменитость получил в Украине образование, а также в 19 лет стал Мастером спорта Украины. После Джиган занялся музыкой и построил карьеру в России. После 24 февраля Денис никак не отреагировал на войну в Украине.

А второго августа у знаменитости было день рождения, ему исполнилось 37 лет. В сеть попали кадры, где радостный Денис стоял возле праздничного торта в виде ракеты.

Владимир Остапчук не смог пройти мимо этой новости.

"Вчера у певца ртом Джигана, который родился в Одессе, был день рождения. Пока по Украине летят ракеты, он ест торты в виде ракет", - написал Владимир.

"Ну не издевайся над словом певец... Он шепелявый ****", - написала Оля Полякова.

"Просто дно. Когда казалось, что хуже не куда, но нет))", - написала Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, победительница "Холостяка".

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