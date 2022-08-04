Анна высказалась о своей работе за последнее время.

Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, решила высказаться о своем творчестве во время войны. Спектакли даются не так просто, как раньше и звезда заговорила о ценности времени.

Так, Анна рассказала о первых спектаклях за период войны. Звезда подметила, что мечтала выйти на сцену. Конечно же, что с начала войны театр был закрыт, как и все остальные заведения.

«Я счастлива, что сейчас есть возможность работать, и это благодаря нашим ВСУ они защищают нашу страну, наш спокойный сон и жизнь.

Перед спектаклем у меня произошел стрессовый перелом медиального мыщелка в колене, мне выписали костыли, врачи советовали отказаться от спектакля, но я собралась, выпила много обезболивающих, и пошла играть, ведь сцена очень сильно лечит.

В зале была невероятная атмосфера, я кайфовала и получала большое удовольствие, от ваших эмоций мой зритель, и на время забыла о боли» - высказалась Анна.

Она добавила, что для актера в принципе очень важно видеть отдачу зрителей, их эмоции после спектакля и обмениваться энергией в зале при выступлении.

Также Саливанчук представила бэкстейдж из первых спектаклей во время войны.

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