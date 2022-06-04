Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда женат на красотке Кристине, с которой официально в отношениях с 2020 года. После 24 февраля знаменитость отправился защищать Украину, а супруга занялась благотворительностью, помогая украинцам. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Остапчук показал, как отдыхает за городом. Звезда поделился видео с черешней, показывая гроздья ягод.
"Если вы спросите, что я ел в детстве", - написал Владимир.
До этого Остапчук поделился совместной фотографией с женой Кристиной в лифте. Пара демонстрировала свои луки перед выездом на отдых.
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"Партнеры в преступлении", - написано было в публикации.
Напомним, Остапчук напомнил украинцам о трагедиях с детьми и показал кадры
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