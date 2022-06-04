Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал, чем лакомился в детстве, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда женат на красотке Кристине, с которой официально в отношениях с 2020 года. После 24 февраля знаменитость отправился защищать Украину, а супруга занялась благотворительностью, помогая украинцам. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Остапчук показал, как отдыхает за городом. Звезда поделился видео с черешней, показывая гроздья ягод.

"Если вы спросите, что я ел в детстве", - написал Владимир.

До этого Остапчук поделился совместной фотографией с женой Кристиной в лифте. Пара демонстрировала свои луки перед выездом на отдых.

"Партнеры в преступлении", - написано было в публикации.

Напомним, Остапчук напомнил украинцам о трагедиях с детьми и показал кадры

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука засветила проблемные места перед зеркалом

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука подвела итоги 100 дней войны, растрогав признанием