Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк заговорила о мечте, которая у нее была до войны.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук и Кристина женились еще в 2020 году. Пара уже полтора года вместе и часто можно увидеть их совместные фото и видео. После 24 февраля Владимир отправился служить в полицию, защищая Украину, а Кристина решила заняться благотворительностью. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где в этот раз показала, как отдыхает за городом.

"Сегодня мы у друзей за городом, так немножко хочется такой жизни спокойной", - написала Кристина.

"А вообще, когда я приезжаю за город в частный дом, то я так сильно мечтаю о нашем домике", - продолжила жена Владимира.

"Война наши мечты немножко от нас отодвинула, но я точно верю, что все будет", - подытожила звезда.

На кадрах Кристина показывала двор частного дома, где сейчас отдыхает с мужем.

Напомним, Остапчук напомнил украинцам о трагедиях с детьми и показал кадры

А еще Politeka писала, что жена Остапчука подвела итоги 100 дней войны, растрогав признанием

Также Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука призналась, почему не чувствует лето



