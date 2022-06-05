Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук и Кристина женились еще в 2020 году. Пара уже полтора года вместе и часто можно увидеть их совместные фото и видео. После 24 февраля Владимир отправился служить в полицию, защищая Украину, а Кристина решила заняться благотворительностью. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где в этот раз показала, как отдыхает за городом.
"Сегодня мы у друзей за городом, так немножко хочется такой жизни спокойной", - написала Кристина.
"А вообще, когда я приезжаю за город в частный дом, то я так сильно мечтаю о нашем домике", - продолжила жена Владимира.
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"Война наши мечты немножко от нас отодвинула, но я точно верю, что все будет", - подытожила звезда.
На кадрах Кристина показывала двор частного дома, где сейчас отдыхает с мужем.
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