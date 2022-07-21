Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик восхитилась украинцами, узнав историю из Киевской области. В частности, в поселке Большая Дымерка в Киевской области женщина высадила овощи вокруг разваленного танка россиян. Это событие вызвало резонанс среди местных и СМИ.

Женщина сказала: "танк не забирайте до осени. Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту". Женщина насадила не только овощи, но и цветы. Это явление поразило всех, кто их увидел. В скором времени СМИ приедут снимать об этом сюжет.

"Нация, которую не побороть. Война войной, а город за расписанием", - прокомментировала Лилия Ребрик и опубликовала фото с места.

На опубликованных фото можно увидеть, что женщина на башню танка выбрасывает сорняки и засохшие растения.

Кроме того, Лилия Ребрик решила подбодрить украинцев сильным обращением.

"Ракетами и артиллерией россии не удасться сбить нас со своего пути. Украинское единство не сломать ложью и запугиванием, фейками или теорией сговора. Мы выстоим и сумеем победить", - уверена телеведущая.

Напомним, что Ребрик впечатлила достижением дочери в гимнастике.

Как сообщала Politeka, Ребрик предчувствовала войну, звезда честно все рассказала.

Также Politeka писала, что Ребрик показала красавца-мужа и дочерей, трепетное фото.