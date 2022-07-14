Как сообщает Politeka.net, в приложении "Дія" до 21 июля продолжается опрос "Как быть с гербом СССР на щите Родины-Матери в Киеве". Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в Инстаграм также поинтерисовалась у своих подписчиков мнения на этот счет.
"Голосованием в "Дія" навеяно. Вы как думаете – какова должна быть судьба щита Родины Матери? Оставить как есть? На щит трезубец? Снять щит вообще? Или переплавить саму мать)? Делаем собственное голосование!", - отметила в подписи Лилия Ребрик.
Известный украинский телеведущий Григорий Решетник поспешил предложить свой вариант. Он предложил надпись на щите: "Я тебя породил, я тебя и убью" или "Раша Гудбай".
Многие украинцы проголосовали за "тризуб". Правда нашлось много тех, кто считает это время не подходящим для таких изменений - ведь сначала нужно победить и вытравить россиян с Украины.
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Стоит отметить, что Лилия Ребрик карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".
Напомним, что Ребрик впечатлила достижением дочери в гимнастике.
Как сообщала Politeka, Ребрик предчувствовала войну, звезда честно все рассказала.
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