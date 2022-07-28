Несмотря на то, что Лилия Ребрик видится с мамой крайне редко, она называет ее лучшей подругой.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик часто делится с поклонниками торжественными событиями в личной жизни. С ее семьей уже давно знакомы поклонники, поэтому в день рождения мамы она решила публично поздравить именинницу и показать в Инстаграм милые снимки с ней.

28 июля, день рождения празднует мама телезвезды Лилии Ребрик Вера Тодорюк. В этот раз знаменитая дочь может лично поздравить мать, которая живет в Черновцах. Но все же она решила оставить поздравления для именинницы еще и в своем инстаграм-профиле.

"Мою мамулечку поздравляю с Днем рождения. Сил, здоровья и мирного неба. Обнимаю и очень сильно люблю. Хочу, чтобы ты только улыбалась", - написала Лилия Ребрик в подписи к снимкам.

Актриса также показала их общие с мамой снимки, где они весело проводят время и счастливо улыбаются. Судя по фото мама и ее звездная дочь совсем не похожи.

Несмотря на то, что Лилия Ребрик видится с мамой крайне редко, она называет ее лучшей подругой. Ведущая и актриса призналась, что мама всегда понимала ее и даже 16-летней позволяла чувствовать себя взрослой и самостоятельной.

Напомним, что Ребрик приготовила денежный сюрприз для украинцев, как поучавствовать в розыграше.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик рассказала, будет ли отправлять детей в школу этой осенью.

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