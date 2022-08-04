Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская, которая уже несколько недель гастролирует по Украине со своим моноспектаклем "Я дома", 2 августа отметила свой день рождения.

Певице исполнилось 47 лет. На своей странице в Instagram Могилевская разместила серию фото с празднования и поблагодарила всех за поздравления.

Наталья с размахом отметила свой день рожденья в театре им. Леси Украинки в Киеве. Певица собрала целый зал гостей, среди которых были звезды, а также военные и представители разных силовых структур. На некоторых кадрах можно увидеть Евгения Кошевого из "Квартал 95", певца Влада Дарвина.

"Благодарю всех за этот вечер! За поздравления, аплодисменты, цветы, за сюрпризы и ваше внимание! Я счастлива! Люблю вас! ❤️ Победы нашей Украине! Мира нам всем!", — написала артистка.

К поздравлениям в комментариях присоединилась экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха.

"Натусь, поздравляю тебя с Днем Рождения!!! 😍❤️ Пусть твоя положительная энергетика всегда привлекает только искренних и хороших людей! Вдохновения во всех делах и еще миллиарды фанатов твоего творчества во всем мире!", - пожелала она Могилевской.

Поклонники также восхищаются артисткой в ​​комментариях:

"Невероятная, счастливая и сильная Украинская женщина";

"Наташа, ты теперь настоящий символ Украины";

"Чрезвычайный был вечер! Спасибо Вам, Наталья, за эмоции и душевный вечер! Вы-невероятная!".

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