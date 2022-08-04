Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка активно веде сторінку в Тікток, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу Ольга поділилася відео де показала нову стрижку. Як можна помітити, Цибульська вирішила суттєво обрізати волосся.

"Як я тобі нова? Це справжнє чи перука?", - Запитала Оля.

Фанати одразу почали коментувати публікацію:

"Перука", "Їй буде личить ця стрижка", "Своє", "Справжнє, щоб це знати, потрібно бути підписаним в Інстаграмі", "Напевно перука", "Село радибайлівське", "Мені здається, справжнє. Оля Цибульська, ти неймовірна", "Зроби щось цікавою", "Та перука ж", "На маму з цією зачіскою схожа ще більше", "Вам дуже красиво, а волосся своє", "Якщо чесно, вам дуже йде, красуня", "Ну прямий як з фільму Кавказька полонянка", "Ума Турман?", "У мене є такий самий рушник", "Не дуже".

Нагадаємо, Цибульська з сином вирушили на тюнінг і кардинально змінили імідж.

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська поділилася спогадами та показала свого "краша"

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