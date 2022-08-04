Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина стала ще популярнішою після шоу, вона активно веде соціальні мережі і часто розповідає про себе та своє життя. Рідко артистка згадує у Сторі Інстаграм своїх колег, тому кожне звернення одразу запам'ятовується фанатам.

На цей раз Ксенія звернула увагу саме на нову пісню Злати Огневич. Співачка була другою головною героїнею шоу "Холостячка". Артистка встигла запам'ятатися завдяки багатьом композиціям, але її нова пісня змогла торкнутися багатьох зірок.

Ксенія також не стала мовчати:

"Любі мої! Наша прекрасна Злата Огневич випустила разом із ДСНС проект «Світло», подивіться уважно. Це дуже крута робота, обожнюю!» – каже Мішина.

Злата також відреагувала: "Ксюша, люблю!".

Ми також писали, що раніше Ксенія боялася повертатися до Києва з дитиною, але зараз починає приймати нові випробування та підтримує українців. Зовсім днями Мішина зробила собі та синові подарунок та поїхала за місто на кілька днів.

Артистці було дуже важливо виправити свій емоційний стан. У себе в Інстаграм-сториз Ксенія показала кілька кадрів, як проводить час із дитиною.

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