Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вирішила висловитись про свою творчість під час війни. Вистави даються не так просто, як раніше, і зірка заговорила про цінність часу.

Так, Ганна розповіла про перші спектаклі за період війни. Зірка зауважила, що мріяла вийти на сцену. Звичайно, що з початку війни театр був закритий, як і всі інші заклади.

«Я щаслива, що зараз є можливість працювати, і це завдяки нашим ЗСУ вони захищають нашу країну, наш спокійний сон та життя.

Перед виставою у мене стався стресовий перелом медіального виростка в коліні, мені виписали милиці, лікарі радили відмовитися від вистави, але я зібралася, випила багато знеболювальних, і пішла грати, адже сцена дуже сильно лікує.

У залі була неймовірна атмосфера, я кайфувала і отримувала велике задоволення, від ваших емоцій мій глядач, і на якийсь час забула про біль» - висловилася Ганна.

Вона додала, що для актора в принципі дуже важливо бачити віддачу глядачів, їхні емоції після вистави та обмінюватися енергією у залі під час виступу.

Також Саліванчук представила бекстейдж із перших вистав під час війни.

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