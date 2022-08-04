Как пишет Politeka.net, популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина часто сталкивается с критикой в сети. Нередко Даша показывает в Инстаграм множество одинаковых кадров и образов, сразу же получая различные ответы с негативом.

Как известно, чтобы скрыть лишний вес, какие-то недостатки, как считает сама Даша, она много работает над собой, подбирает различные наряды и не говорит о каких-то конкретных недовольствах. При этом девушка на фото старается подобрать максимально выгодный ракурс, чтобы не засветить лишнее.

Тем не менее, некоторые позы для фото смущают поклонников и кажутся им несколько неестественными. Не обходится и без критики, довольно резкой.

«Мне таких людей жаль, правда. Желаю скорейшего выздоровления. Зато как позой ваше внимание обратила» - пишет Квиткова.

Даша рассказывала ранее о своих проблемах со спиной после рождения сына. Она не раз жаловалась на серьезные боли и проблемы из-за которых в 24 года чувствует себя так, «будто вот-вот развалится».

«Была на массаже, мне выпрямляли спину. У меня сколиоз, грыжа и еще много всего. Нашла у Варшаве классный салон, если интересно. Там прям круто сегодня размяли спину, и можно исправлять также все, что можно» - пишет Квиткова.

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