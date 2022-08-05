21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где пытается строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).

Недавно девушка уехала покорять Лос-Анджелес и часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

В этот раз модель показала фото с новой рекламной кампании. В кадре Евдокименко предстала в сером пижамном костюмчике, а образ дополнила массивными браслетами, подвеской с кошачьим глазом и серьгами-кольцами.

"Ощущение европейского лета 🧿🦋🌊 Этот льняной комплект оверсайз имеет совершенную "снято с его плеча" привлекательность", — рассказала Соня.

Многочисленные поклонники в комментариях сразу же засыпали девушку комплиментами: "Изящно", "Какая красота 😍", "абсолютно потрясающая!"

Оценил своим лайком публикацию также ее брат, внук Софии Ротару Анатолий, который недавно после незаконной попытки пересечения границы таки вырвался во Францию ​​и кичится этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.