Звезда, недавно закрывшая свое убежище для переселенцев из-за снижения потока людей, продолжила работу над программой "Ле Маршрутка" и уже сняла несколько выпусков третьего сезона.

Никитюк только недавно удалось вернуть из бана свою страницу в Instagram, и теперь она снова активно ее ведет, но скрыто от посторонних.

"Мы начали снимать новый сезон Ле Маршрутки с Киева! И одной из первых пассажиров стала Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк. Она меня научила произносить слово «circumstances», а я ее – «паляница» 😊 Но если серьезно, вся наша команда поражена - насколько умна, очаровательна и смела эта невероятная женщина", - похвасталась Леся.

В комментариях к посту телеведущая сообщила, что премьера нового сезона "Ле Маршрутки" выйдет в эфир уже осенью.

"Благодарим Вас, госпожа Бриджит, за поддержку Украины! За то, что в это страшное время Вы с нами, в Киеве, где до сих пор ежедневно раздаются сирены. Это очень важно для всех нас! PS Пригласила госпожу Бриджит на борщ после съемок и она ответила мне "йес оф корс"!)", - добавила Никитюк.

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