Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина стала еще более популярной после нескольких ролей в сериалах, в особенности в роли Лидии из "Крепостной". Артистка сейчас активно рассказывает о своей жизни в Инстаграм.

«Девочки, несмотря ни на что, я как ранее получаю в директ очень много запросов о том, как поддерживать себя в форме эмоционально и физически. Я имею маст-хевы каждого дня. Медитация и витамины, всегда нужно подпитывать себя изнутри, дальше моя искренняя рекомендация уже несколько лет. Проверено, лично!

Омега-3 тунца, с самым большим количеством DHA-кислот. Улучшает состояние кожи, волос или самочувствия, а также хорошо влияет на состояние нервной системы. Понижают уровень тревожности, улучшают память и концентрацию» - пишет Ксения.

Также Ксения обратила внимание именно на новую песню Златы Огневич. Певица была второй главной героиней шоу "Холостячка". Артистка успела запомниться благодаря многим композициям, но ее новая песня смогла тронуть многих звезд.

Ксения также не стала молчать:

«Дорогие мои! Наша прекрасная Злата Огневич выпустила вместе с ГСЧС проект «Світло», посмотрите внимательно. Это очень крутая работа, обожаю!» - говорит Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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