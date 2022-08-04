Кремлевской пропаганде очень выгодно иметь при себе Таисию Повалий.

Как сообщает Politeka.net, певица Таисия Повалий с начала войны в Украине поддержала россию. Кроме того, она цинично поет песни на украинском языке в рф и Беларуси, озвучивая пропагандистские наративы о "братских народах".

Звезда украинской эстрады Павел Зибров в интервью Алине Доротюк возмутился позицие предательницы и запроданки.

Павел Зибров считает, что Таисия Повалий уже давно недостойна иметь звание "Народной артистки Украины". По мнению исполнителя, Минкульт должен что-то сделать, чтобы президент Зеленский лишил певицу этого почетного звания.

"Я уже давно говорил, что у Таи Повалий нужно забрать звание "Народной артистки Украины" и дать ей звание народной артистки Кремля. Один президент дает народного артиста, а другой президент может забрать. Не нужно ни Верховной Рады, ни большинства никакого", - отметил артист.

Кроме этого, Павел Зибров рассказал, что кремлевской пропаганде очень выгодно иметь при себе Таисию Повалий, чтобы еще больше продвигать вымышленные нарративы о "братских народах". Она помогает продвигать ложь о том, что в Украине все хорошо, а российские военные пришли "освобождать" украинцев.

Напомним, что Полякову и Ефросинину после скандала попытался вразумить Зибров.

Как сообщала Politeka, Зибров побывал на спектакле Могилевской и не стал молчать.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины обратилась трогательно к Зиброву, Павел ответил.



