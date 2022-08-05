Популярная украинская продюсер и соосновательница продюсерского центра Mozgi Entertainment Ирина Горовая, которая была женой Потапа и родила ему сына Андрея, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в своем микроблоге очаровательные кадры с сыном и рассказала, как ей удалось построить правильные отношения с детьми.

На новых фотографиях Ирина вместе с Андреем запечатлены в интересной локации у светящегося фонтана, видимо, где-то за границей. Перед камерой счастливая мама появилась в длинном белом сарафане, ее волосы аккуратно уложены, а на лице радостная улыбка. Сын Потапа Андрей на этих снимках выглядит очень взрослым.

В подписи к публикации Горовая рассказала, что ей удалось построить доверительные отношения с детьми, как она и мечтала, а также поделилась советами с украинцами, как это сделать.

"Когда у нас с @natashka.gorovaya получилось стать подругами и чем-то гораздо больше, чем "мама-дочь", я подумала: "класс, мы молодчинки!", но сразу задалась вопросом: "А выйдет ли с сыном?". Да, получилось! Сегодня я поняла, что могу гордиться собой, нашими отношениями и тем, как сильно я счастлива быть мамой и именно такой, какой загадала стать много лет назад.

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