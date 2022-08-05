Популярная украинская актриса Наталка Денисенко, которая стала звездой сериала "Крепостная", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила на своей странице видео, в котором собраны ее романтичные фотографии с совместной фотосессии с мужем-актером Андреем Фединчиком, который с начала войны служит в ВСУ.
На кадрах Наталью и Андрея можно увидеть во время путешествия на вертолете и рядом с ним на земле. Звездная парочка все время улыбается, целуется и обнимается, они выглядят такими влюбленными и счастливыми. "Из прошлой жизни", - гласит подпись в видео.
А в своем посте Денисенко написала: "Теперь я знаю, для любви не нужен повод… А помнишь мы были счастливы. И я считаю минуты до нашей встречи, где в небе – ТИШИНА!".
Поклонники тут же принялись комментировать фото семьи актеров: "Вы лучшие", "Какие красивые", "Это очень мило", "Так красиво", "Где в небе – долгожданная тишина. Какие слова", "Как трогательно", "Вы невероятны!", "Красивые", "Мира и счастья вашей семье", "Невероятные", "Самая красивая пара украинского кино", "Как красиво! Какие счастливые", "Очень классные", "Какие вы классные, очень красивая пара", "Такие красивые, будьте счастливы. Все будет Украина".
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