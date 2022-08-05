Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми переехала жить в Нидерланды, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила неожиданное фото, на котором показала, как выглядела десять лет назад.

На архивной фотографии Слава запечатлена на улице, а рядом с ней симпатичный молодой мужчина. По словам артистки, она нашла пароль от своей страницы в "Одноклассниках" и пересмотрела там кучу старых фотографиях. И вот это фото решила показать своим поклонникам. На нем Каминская с внушительным декольте выглядит очень молодой и красивой.

В подписи к фото Слава написала: "Я нашла пароль от одноклассников, 2012 год. Там столько "интересных" фото, но пусть они там и останутся. Как молоды мы были". Пользователи тут же принялись комментировать снимок звезды: "Какие бусы", "Классные", "Бляха, показалось, что Джоли", "Какая красотка", "Красотка", "Как верили в себя", "Блин! Я подумала Анджелина Джоли", "Это точно", "Я подумала Анджелина Джоли", "Вот же был нормальный жених. Нет, понесло куда не надо", "Какими раньше были мы, такими и остались", "Вы такая красивая", "Очаровательная".

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